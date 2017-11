publié le 22/11/2017 à 07:27

Ce sont 1.000 gendarmes qui ont été mobilisés de une à quatre heures du matin dans la nuit du 21 au 22 novembre. Cette opération de grande ampleur, localisée dans les 12 départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avait pour but de contrôler et prévenir les vols de maisons ou d'entrepôts.



L'opération s'est déroulée sur "200 points de contrôles répartis sur l'ensemble de la région", raconte le commandant Olivier Rigal au micro de RTL. "Le dispositif au sol a été renforcé par des moyens spécifiques à la gendarmerie : des hélicoptères et des maître-chiens dédiés à la recherche de produits stupéfiants ou de billets", confie Olivier Rigal. L'opération consistait principalement à contrôler tous les véhicules passant par les points de contrôles. "Nous avions des réquisitions du procureur de la République pour fouiller l'intérieur des véhicules. Nous pouvions faire ouvrir les coffres, fouiller les voitures et contrôler l'ensembles des occupants des voitures", ajoute le commandement de gendarmerie.

Les axes privilégiés par les gendarmes étaient "prioritairement le réseaux secondaire routier" comment Olivier Rigal, "il s'agit des nœuds routiers sur les communes de petite ou de moyennes importances qui représentent un intérêt majeur pour la circulation des délinquants."



Cette opération est due à la période de fin d'année, les commerces sont souvent plus visés "et l'heure d'hiver entraîne une recrudescente de cambriolages dans les résidences principales". Aucun résultat global et chiffré de l'opération n'est encore disponible.