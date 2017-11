publié le 02/11/2017 à 20:00

Dans la nuit du 25 au 26 octobre, la gendarmerie de Meylan (Isère) a été la cible d'un incendie criminel. Quatre véhicules de gendarmerie et une moto ont aussi été calcinés. D'après nos confrères du Dauphiné Libéré, l'acte malveillant aurait été revendiqué par un groupe de femmes sur un site proche des "milieux libertaires et anticapitalistes".



Dans un communiqué, mis en ligne par le quotidien régional, elles expliquent leur action par "une envie de revanche". Elles affirment "lutter contre le sexisme" et "contre le genre". "Nous ne voulons pas rester dans la position de victimes dans laquelle la société voudrait nous placer en nous reconnaissant comme meufs", déclarent-elles avant de détailler la façon dont elles disent avoir procédé. Elles expliquent notamment avoir cadenassé l'accès au parking de la gendarmerie, notamment pour "faire une blague aux pompiers", et utilisé dix litres d'essence.

"Nous avons ciblé les voitures privées des flics, au détriment des quelques sérigraphiées, parce qu'on avait envie de s'attaquer plutôt aux individus qui portent les uniformes qu'à leur fonction, plutôt à leurs biens personnels qu'à leurs outils de travail", ajoutent-elles.





Le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, avait cependant jugé "particulièrement inquiétant" que les gendarmes et leurs familles aient été "directement visés". "On n'est pas passé loin d'un drame", avait assuré le magistrat en mettant en garde contre une escalade "inquiétante" après plusieurs actions similaires autour de Grenoble ces derniers mois.