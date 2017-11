publié le 10/11/2017 à 05:30

L'Australie fait face à une série de mutilations animales "troublantes et écœurantes", selon la police. Dernière en date, celle d'un koala retrouvé mort, les deux oreilles coupées. L'animal emblématique de l'île, dont on ne sait s'il était mort ou vif au moment de la mutilation, a été découvert lundi 6 novembre gisant sur une route à Warrnambool, à près de 225 km de Melbourne.



"Les policiers enquêtent sur ce qui ne peut être décrit que comme un incident très troublant et écœurant", a déclaré le sergent Pat Day, rappelant qu'"il n' y a aucune raison de traiter un animal de cette façon, qu'il soit vivant ou mort". La police de Victoria a signalé dans un communiqué que cet incident faisait suite à une série de mutilations de kangourous et de wallabies dans la région, sans donner plus de détail.

En juin, dans le même État de Victoria, un kangourou avait été retrouvé mort tué par balles, vêtu d'un imprimé léopard et attaché à une chaise tenant une bouteille d'alcool. Le koala est quant à lui de plus en plus menacé dans toute l'Australie, victime de la perte de son habitat, des maladies, des attaques de chiens et des feux de brousse. Un dénombrement national de 2012 a estimé la population de koalas à 330.000, bien que leur habitat dans les arbres rende difficile une évaluation précise.