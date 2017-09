publié le 20/09/2017 à 21:37

Il est l'un des derniers survivants d'Auschwitz, et pour la première fois, il raconte son histoire dans un livre. Une histoire où l'horreur se mêle à l'amour. À 92 ans, Raphaël Esrail publie L'Espérance d'un baiser aux éditions Robert Laffont. Un livre bouleversant et le récit historique de sa déportation, mais aussi son histoire d'amour avec Liliane, son épouse qu'il a rencontrée à Drancy et qui a aussi été déportée à Auschwitz.



Témoigner est pour lui une "impérieuse nécessité". Une vie marquée à jamais par sa détention, qui continue d'influencer son existence. "Je suis à Auschwitz et je travaille avec un Polonais juif. Il a du pain avec une croûte merveilleuse, et je le regarde, il me donne cette croûte qu'il ne veut pas manger parce qu'il veut me faire plaisir. Chaque fois que j'ai du pain, avec une croûte, je pense à lui, je suis à Auschwitz", raconte Raphaël Esrail.

Nous étions des morts en sursis Raphaël Esrail Partager la citation





Le jeune homme d'alors faisait de la résistance. Il a été arrêté par la Gestapo, qui l'a conduit à Drancy, là où il a rencontré celle qui deviendra son épouse. Liliane avait 19 ans, elle a été arrêtée avec ses deux frères. Raphaël Esrail est tombé amoureux au cœur de l'horreur. "Je suis tombé sous le charme d'une façon très rapide et avant de partir en déportation, nous sommes partis par le même convoi, je lui ai dit 'permettez-vous que je vous embrasse ?'. Elle m'a répondu 'oui, lorsque nous serons arrivés'. C'est l'espérance du baiser", se souvient-il.

Pour Raphaël Esrail, raconter son histoire est nécessaire pour les générations futures. "Nous étions des morts en sursis", explique-t-il. Et d'ajouter : "Chaque minute de vie était un moment de survie". Cet ancien résistant a travaillé des mois dans l'usine d'armement du camp. Mais pour lui, c'est l'espoir qui l'a sauvé, "l'espoir permanent" de retrouver "sa Liliane".