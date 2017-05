Attentat des Champs-Élysées : un homme mis en examen après la découverte de son ADN

et AFP

publié le 20/05/2017 à 10:06

Un homme de 23 ans, dont l'ADN a été trouvé sur l'arme utilisée par Karim Cheurfi lors de l'attentat du 20 avril sur les Champs-Élysées, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a-t-on appris samedi de source judiciaire.



Des traces ADN de l'homme, inconnu des services antiterroristes, ont été découvertes sur la crosse du fusil kalachnikov utilisé par Karim Cheurfi lorsqu'il a tué un policier, Xavier Jugelé, 37 ans, et blessé deux de ses collègues et une passante allemande avant d'être abattu.

