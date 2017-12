Assurance-chômage : les ambitions devront être revues à la baisse

et Loïc Farge

publié le 14/12/2017 à 07:37

La première question pertinente sur l'évolution du travail tourne autour de la mise en place d'un filet de sécurité pour les travailleurs indépendants, dont le nombre est en forte croissance. Le deuxième volet, c'est la prise en compte de la flexibilité - pour ne pas dire la volatilité - des carrières. Nos vies professionnelles seront rythmées par une succession de métiers. Et sauf à céder à la jungle, il va falloir sécuriser les passages entre ses activités. C'est le volet prévu pour les démissionnaires.





Il y a également l'instauration d'un bonus-malus pour les employeurs qui abusent des contrats précaires. Ce sont, on le sait, les contrats qui pèsent le plus sur les finances de l'Assurance-chômage.

Enfin, il y a cette réforme du financement de l'Unedic. Actuellement, le régime s'adosse aux cotisations patronales et salariales. Emmanuel Macron souhaite faire évoluer ces paramètres.

Toutes ces promesses ont-elles une chance de se matérialiser ? Le principe de réalité est toujours là. En clair, les moyens financiers vont manquer. Car on va raboter nécessairement les ambitions du Président. L’ensemble de son programme représente une facture de 10 à 15 milliards d'euros. C'est insupportable pour les caisses de l'Unedic, qui se débat déjà avec 30 milliards de dettes. Il faut donc s'attendre à des dispositifs moins ambitieux.