publié le 08/08/2017 à 16:40

Une scène atroce. Dans la commune de Carignan, dans le département des Ardennes, plusieurs habitants ont été les témoins de véritables atrocités sur un chien. Un homme, qui a finalement été interpellé par les gendarmes, a attaché et traîné son chien à l'arrière de sa voiture. L'animal n'a pas survécu à ce calvaire. "Il était 13h30 quand, au niveau de l'Intermarché de Carignan, j'ai vu une ZX rouge avec une masse noire attachée à l'arrière qui traînait sur le sol. C'était un chien", raconte dans les colonnes de L'Union, encore sous le choc, une témoin.



Le conducteur poursuit alors sa route à vitesse normale avant de s'arrêter à une station-service pour faire le plein. C'est là qu'il vérifie alors l'état de son chien, déjà mort, avant de le détacher. L'homme a "chargé le chien dans son coffre avec un bidon d’essence et il est reparti", selon le même témoignage au journal régional.

Mais lors de cet arrêt, un autre témoin de la scène a pris en photo la plaque d'immatriculation de la voiture pour l'envoyer à la gendarmerie. Un geste qui a permis aux forces de l'ordre de Carignan d'interpeller un peu plus tard l'individu de 55 ans à son domicile. Placé en garde à vue, il aurait alors expliqué que son geste était involontaire et qu'il avait oublié que son chien était attaché à l'arrière de sa voiture. Il encourt jusqu'à deux ans de prison et jusqu'à 30.000 euros d'amende si l'acte de cruauté est reconnu comme volontaire.