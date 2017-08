publié le 07/08/2017 à 23:48

Quatre cas de nécrose ont été recensés dans les Pyrénées-Orientales. Au cours du dernier mois, au moins quatre patients ont en effet été hospitalisés à la clinique Saint-Pierre à Perpignan après une piqûre d'araignée. Les conséquences d'une piqûre de la redoutable recluse brune ? La question se pose depuis plusieurs semaines dans la région.



Entre rougeurs, brûlures et douleurs… Les patients décrivent tous les mêmes symptômes. "C'était tout violet. Et puis ça s'est infecté et j'avais un trou assez profond", décrit Laetitia, de Villelongue-de-la-Salanque, à France Bleu . "Ça brûle, ça fait vraiment très mal", indique quant à elle Véronique, qui habite Vinça.

Malgré ces symptômes spécifiques, le corps médical émet certains doutes quant à la présence des araignées recluses en France. "Moi, je demande à voir la bête (…) Cette araignée n'a jamais été vue en France", rappelle Samuel Danflous, arachnologue au Conservatoire d'espaces naturels de Toulouse (Haute-Garonne), au micro de la radio locale. "De mémoire, un seul cas d'envenimation est répertorié en France, mais c'était une cousine européenne de l'araignée recluse", ajoute l'arachnologue.