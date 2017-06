publié le 24/06/2017 à 14:46

À 89 ans, Agnès Varda est loin d’avoir dit son dernier. La compagne du défunt Jacques Demy s’apprête à sortir un film documentaire avec un complice inattendu : l’artiste et photographe JR. Dans Visages, villages, les deux comparses ont parcouru la France, loin des grandes villes, pour rencontrer ses habitants et les embarquer dans leurs rêveries. "Je me suis dit 'JR connaît pas Agnes, il devrait bien s’entendre, ils ont des projets en commun'", rapporte Rosalie Varda, la fille d’Agnès qui a joué les entremetteuses à l'époque.



"On s’est vu tous les jours cette semaine-là, on a commencé à faire des petits goûters, avec des éclairs, des chouquettes", rapporte Agnès Varda. La différence d’âge n’a pas posé l’ombre d’un problème pour cet étrange duo : “on avait les mêmes tendances, ça nous a pas du tout gêné dans le travail". "On est devenu ami, on est devenu proche, elle me laisse un peu plus de liberté qu’au début", confirme JR, d’un ton taquin.

À l’occasion de son passage au Journal inattendu, Agnès Varda raconte qu’elle avait déjà été invitée au Journal inattendu en 1970. "J’avais tout préparé", raconte-t-elle, mais la programmation avait été annulée au dernier moment, car la direction de l’antenne n’avait pas apprécié ses choix de publicités. "J’ai toujours été petite, je suis passé de 1,53 mètre à 1,48 mètre", confie-t-elle lorsqu’elle doit se décrire, avant d’ajouter: "ce qui m’énerve c’est qu’on m’appelle la grande dame du cinéma français".