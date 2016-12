Le journaliste Guillaume Roquette revient sur le budget de l'armée française et tue dans l’œuf le projet de construire une armée européenne.

par Guillaume Roquette publié le 22/12/2016 à 13:34

Le chef d'État major des armées a demandé publiquement une forte augmentation du budget de la Défense, mercredi 21 décembre. François Hollande lui a sèchement répondu que la France disposait déjà de ressources nécessaires. Le général de Villiers aurait-il mieux fait de se taire ? Il faut comprendre le président de la République, un chef militaire, en principe, ça ne parle pas, c'est même à ça qu'on le reconnaît.



Mais ce qui compte pour l'armée, c'est surtout l'avis des candidats à l'élection présidentielle. De Manuel Valls à Marine Le Pen, en passant par François Fillon, tout le monde entonne le même refrain : oui il faut augmenter le budget des armées pour l'amené à 2% du PIB, soit exactement ce que demande le général de Villiers. Mais ce n'est pas si sûr qu'il parvienne à obtenir la rallonge demandée.



Il demande 5 à 6 milliards d'euros supplémentaires pour monter son budget, et ça fait beaucoup d'argent. Surtout pour un pays qui croule sous le poids des dépenses publiques. François Fillon a d'ailleurs déjà dit qu'il voulait bien arriver à 2%, mais pas tout de suite, après 2022. En réalité, toutes les personnalités politiques adorent l'armée jusqu'au moment où il faut sortir le chéquier. D'ailleurs pendant 30 ans, jusqu'aux attentats de 2015, on n'a jamais arrêté de rogner sur son budget.

Une armée européenne ?

En ce qui concerne la création d'une armée européenne, ce n'est pas un projet, c'est une blague. L'Europe ne saurait pas quoi faire d'une armée, simplement parce qu'elle a été créée pour faire la paix, et non la guerre. D'ailleurs, la plupart des membres de l'UE n'ont aucune envie de dépenser de l'argent pour avoir une défense digne de ce nom.



Surtout, l'armée, c'est l'un des derniers instruments de notre indépendance depuis que nous avons renoncé à notre monnaie avec l'euro, à nos frontières avec Schengen, et que nous sommes dominés économiquement par l'Allemagne. La France est une exception en Europe parce qu'elle essaye vaille que vaille de rester une vraie puissance. Si nous voulons garder cette souveraineté, il va falloir y mettre le prix.