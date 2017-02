Deux bombardiers russes interceptés près des côtes françaises

Les incidents de ce type, qualifiés de "provocations" russes par les Occidentaux en plein regain de tension avec Moscou, sont réguliers.

Des bombardiers russes sur la base de Lattaquié, en Syrie, le 16 décembre 2015.

par Eléanor Douet , AFP publié le 10/02/2017 à 05:33

Des avions de chasse français ont intercepté jeudi 9 février deux bombardiers stratégiques russes Tu-160 Blackjack à proximité des côtes françaises, a annoncé l'armée de l'Air. Les appareils russes "se sont approchés d'une centaine de kilomètres des côtes françaises, sans jamais pénétrer notre espace aérien", a-t-elle indiqué dans un communiqué. "Ils ont été interceptés et escortés (...) tout au long de cette approche" jusqu'à l'Espagne, a-t-elle ajouté.



Six avions russes ont d'abord été repérés vers 7 heures près de la Norvège. Quatre d'entre eux sont alors repartis vers la Russie, tandis les deux Tu-160 Blackjack poursuivaient leur vol en direction du Royaume-Uni. Ils ont été accompagnés par des Eurofighter Typhoon britanniques puis, contournant l'Irlande par l'ouest, se sont dirigés vers la Bretagne. Vers 12h30, deux Mirage 2000 ont alors décollé de Lorient (Morbihan) pour les intercepter et les escorter. Ils ont été rejoints vers 13 heures par un Rafale venu de Saint-Dizier (Haute-Marne).

Provocations russes pour les Occidentaux

"Descendant en direction de l'Espagne, ce dispositif a accompagné les avions russes jusqu'à l'arrivée des chasseurs espagnols F-18 avant que les bombardiers russes n'entament leur trajet retour", a ajouté l'armée de l'Air. Un avion radar AWACS et un ravitailleur C-135 français ont également été mobilisés pour la circonstance.



Les incidents de ce type, qualifiés de "provocations" russes par les Occidentaux en plein regain de tension avec Moscou, sont réguliers. Les appareils russes ne violent pas nécessairement l'espace aérien des pays de l'Otan mais ils ne transmettent pas de plan de vol, n'engagent pas de contact radio et ont leur transpondeur éteint. Ce dispositif électronique permet aux radars d'identifier les avions et d'empêcher des collisions.