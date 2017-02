publié le 21/02/2017 à 08:27

2016 aura été une année record pour l'armement français, avec plus de 20 milliards d'euros de commandes. Notre pays reste le quatrième exportateur mondial. Comment expliquer cette réussite ? Le général Dominique Trinquand, expert militaire et ancien chef de mission militaire à l'ONU, l'explique d'abord par le contexte international. "L'insécurité gagne dans le monde, et avec lui le besoin d'armement qui revient quasiment à son niveau de la Guerre froide", indique-t-il. "Après les dividendes de la paix, on revient à un monde dangereux", poursuit-il.



Il avance ensuite le "niveau absolument remarquable" de la technologie française. Il cite enfin le "lien entre la politique et ces marchés d'armement". Ainsi, un marché comme le Rafale ou les sou-marins "ne peut pas être simplement qu'une victoire technologique, c'est aussi une victoire politique", insiste le militaire.