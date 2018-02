Air Cocaine : Christophe Naudin transféré en France ce jeudi

et AFP

publié le 15/02/2018 à 02:53

Christophe Naudin de retour en France ! L'expert français en sûreté aéronautique, condamné en octobre à cinq ans de prison par la justice dominicaine pour avoir aidé en 2015 à la fuite des deux pilotes français impliqués dans l'affaire dite "Air Cocaïne", sera transféré ce jeudi 15 février en France pour y purger sa peine. C'est ce qu'a annoncé mercredi le parquet à Saint-Domingue.



"Naudin sera transféré ce jeudi dans son pays, pour purger la peine de cinq ans d'emprisonnement à laquelle il a été condamné", a indiqué cette source dans un communiqué de presse. Ce transfèrement "était une demande de la défense et de M. Naudin", a précisé l'avocat de l'expert français, Miguel Valerio, précisant que son client devrait encore purger deux ans et neuf mois dans une prison française. Ni l'avocat ni le parquet n'ont pu préciser l'heure et le lieu exact de l'arrivée prévue de Christophe Naudin sur le sol français.

Détenu près de Saint-Domingue depuis mars 2016

En avril dernier, la défense de Christophe Naudin et le parquet général dominicain avaient conclu un accord : le Français acceptait de reconnaître sa culpabilité, de faire cinq ans de prison et de payer à l'État dominicain une amende de 33.000 dollars.



D'après cet accord, l'expert français pourrait purger sa peine dans une prison de l'hexagone, si toutefois la France en faisait la demande. L'avocat de Christophe Naudin, Miguel Valerio, a déclaré que son client était satisfait de la décision du tribunal. Il semble donc que la demande d'extradition de son avocat ait favorablement abouti. L'expert en sûreté aéronautique était détenu près de Saint-Domingue depuis mars 2016 après son extradition vers la République dominicaine par l'Égypte.

Des conditions de détention difficiles

En République dominicaine, Christopher Naudin, subissait le régime réservé aux prisonniers jugés les plus dangereux dans le quartier ultra-sécurisé de la prison de Saint-Domingue. Le Français partageait une cellule de 9m2 avec deux hommes, condamnés pour meurtres et trafic de drogue. Sans fenêtre, Christophe Naudin dormait sur un simple matelas en mousse, se nourrissant de riz et de poulet une fois par jour. Amaigri, il avait déjà perdu une vingtaine de kilos depuis son arrivé en République dominicaine. Des conditions de détention difficiles qui avaient motivé sa volonté d'être transféré en France.