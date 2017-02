publié le 18/02/2017 à 09:30

À l’appel de plusieurs collectifs, notamment SOS Racisme, le Cran et la Ligue des droits de l’homme, une manifestation est programmée ce samedi 18 février place de la République à Paris en soutien à Théo, victime de violences policières présumées. Le rassemblement, qui doit débuter à 15 heures, sera encadré par un dispositif de sécurité important, par crainte de débordements similaires à ceux qui ont fait des dégâts en banlieue ces derniers jours.



Pour limiter les risques, les organisateurs ont choisi un rassemblement statique, c’est-à-dire sans marche, pour privilégier les prises de paroles. D’après Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, la famille de Théo "appelle clairement à ce que tout se passe dans le calme", a-t-il précisé dans Le Figaro. "Nous voulons exprimer notre indignation à propos des violences policières auxquelles il faut porter un coup d'arrêt, mais aussi faire des propositions", a ajouté Dominique Sopo.

Du côté des forces de l’ordre, la crainte de débordements est réelle. La préfecture de police de Paris a donné son aval pour la tenue de cette manifestation, avec la mise en place d’un "dispositif policier adapté à la situation". Mais, "forcément cela va déborder, estime Jean-Claude Delage, secrétaire général du syndicat Alliance-police nationale. Parce que même les manifs les plus sincères finissent toujours par de la casse, motivée par l'éternelle 'police partout justice nulle part'."

La marche de soutien à Théo avait dérapé le week-end dernier à Bobigny, avec des affrontements entre certains habitants et les forces de l’ordre. Du mobilier urbain et des voitures avaient été dégradés. "Laisser ces manifestations se dérouler dans le contexte des tensions en banlieue et en plein état d'urgence, ce n'est pas raisonnable, indique Jean-Claude Delage. Avant de soutenir ou ne pas soutenir une cause, il est bien d'attendre la réalité judiciaire."