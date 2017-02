Météo en France : les prévisions du samedi 18 février

publié le 18/02/2017 à 07:33

La journée de ce samedi 18 février sera agréable partout sur l'Hexagone, selon les prévisions de Météo-France.

Le soleil fera de belles apparitions après la dissipation des brouillards matinaux. Il y aura toutefois quelques nuages au nord de la Seine et sur les rivages méditerranéens avec un risque de pluie sur la Corse. Un petit vent d'est soufflera sur les côtes varoises.



Le matin, les températures oscilleront entre 1 et 9 degrés de l'intérieur vers les côtes avec localement 0 degré sur le centre et l'est du pays. L'après-midi, il fera 7 à 12 degrés dans l'est, 11 à 15 degrés ailleurs, jusqu'à 16 à 18 degrés dans le sud.