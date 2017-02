Pascal Praud : "Le pari de Fillon, c'est le mari de Penelope"

publié le 07/02/2017 à 11:10

"Manger son chapeau, avaler des couleuvres. Georges Fenech, par exemple, est monsieur girouette : procureur le matin, avocat le soir. Il est le roi des convertis", lance Pascal Praud en évoquant le député sarkozyste du Rhône qui a été l'un des premiers à réclamer le retrait de François Fillon de la course à l'Élysée, avant de faire marche arrière. "Au bal des faux-culs, les hypocrites n'ont pas vraiment le choix : François Baroin est trop jeune, Jean-Pierre Raffarin est trop vieux, Nicolas Sarkozy est trop tout", constate le journaliste.



"À partir du moment où Alain Juppé a dit 'non c'est non', le soutien à Fillon devient le pari de Pascal. Souvenez-vous de nos années de lycée : vous avez intérêt à croire en Dieu, dixit Pascal, parce que s'il existe vous avez tout gagné, et s'il n'existe pas vous n'avez rien perdu", décrypte-t-il.

"Fillon, c'est pareil. Les Républicains sont obligés d'y croire, puisqu'il n'existe pas de solution de rechange", ajoute-t-il. "Le pari de Fillon, c'est le mari de Penelope : à la prochaine révolution, je retourne mon pantalon", conclut Pascal Praud.