publié le 07/02/2017 à 08:42

Autour de la table du nouveau "comité stratégique", réuni lundi 6 février par François Fillon, siégeaient les principales personnalités des Républicains. Il y avait d'anciens candidats à la primaire, comme Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-François Copé. Il y avait des présidents de groupes parlementaires, Christian Jacob et Bruno Retailleau. Il y avait l'actuel patron du parti, Bernard Accoyer, ainsi que le vice-président, Laurent Wauquiez. Étaient aussi présents : François Baroin, Gérald Darmanin ou encore Eric Ciotti. La liste est non-exhaustive. François Fillon et son équipe ont, en tout cas, décidé de la jouer plus collectif à l’avenir.



Mais le candidat a commencé par prendre la parole pour redire fermement que le maintien de sa candidature était "irrévocable", et ce quels que soient les événements ou les sondages à venir. Un message apparemment reçu 5 sur 5 par les participants, même si pour certains ils n'en pensaient pas moins. "Il a osé réunir les quinze requins. Pour une fois, c'était lui le patron. À la Sarko", nous a soufflé l’un d’entre eux à la sortie, un brin nostalgique et plutôt satisfait.

"De la belle ouvrage"

Il faut dire qu’ils ont été plutôt convaincus par la prestation de leur champion devant la presse. Sans enthousiasme débordant, mais tout de même. François Fillon a enfin fait de la communication et de la politique comme certains l'attendaient depuis dix jours. "C'était une belle opération, de la belle ouvrage", résumait un "juppéiste". Reste à savoir si cette conférence n'est pas arrivée trop tard.

Autre sujet de discussion lundi soir : la relance de la campagne. Le candidat en a profité pour faire quelques petites annonces techniques, histoire de mobiliser les troupes. D'abord ce comité stratégique élargi se réunira désormais deux fois par semaine (le mardi et le jeudi). Une réunion spécifique de ce comité, sorte de séminaire de travail sur la campagne, devrait être également organisée pour "roder l’argumentation de la campagne et que tous se l’approprient".

Une autre décision concerne l'organigramme. François Fillon essaie de corriger le tir auprès des députés. Christian Jacob, le patron des députés Les Républicains, sera désormais l'adjoint du coordinateur de la campagne, Bruno Retailleau, pour que les sénateurs ne soient pas seuls représentés au sommet de l’état-major de campagne.

Note au parquet national financier

François Fillon a également précisé qu’il ferait beaucoup de terrain dans les semaines qui viennent. Il souhaite ramener la campagne sur des thématiques régaliennes. D'abord pour coller à l’actualité. Ensuite pour attaquer Emmanuel Macron sur ce que les "fillonistes" considèrent comme l’un de ses points faibles.



Sur le fond de l’affaire, l'entourage de François Fillon attend beaucoup de la nouvelle stratégie mise au point ce week-end par ses avocats. François Baroin, qui est lui-même avocat de profession, s’est montré très optimiste en prenant la parole à ce sujet. Il s'agit de mettre en cause la compétence du parquet financier à traiter cette affaire, en vertu de la séparation des pouvoirs. Après avoir déposé une note au parquet national financier, les avocats de François Fillon envisagent d’écrire directement au garde des Sceaux.