Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de la petite Fiona, 5 ans. Le verdict de ce procès en appel, rendu samedi 10 février par la cour d'assises de Haute-Loire, est un grand "soulagement" pour Nicolas Chafoulais, le père de la victime. "C'est satisfaisant, je suis content. Ce qu'elle a fait, ça justifie 20 ans. (…) Elle a la peine qu'elle mérite", a-t-il réagi au micro de RTL.



"C'est un grand soulagement pour Nicolas Chafoulais", a confirmé Charles Fribourg, son avocat, à la sortie de la salle d'audience. "C'est une grande victoire juridique. Les jurés ont compris, on a peut-être mieux expliqué les choses et on a pu faire éclater la vérité sur la manipulation et le mensonge. Lorsqu'on ment, lorsqu'on manipule, on reçoit une condamnation et on est puni", a ajouté le conseil du père de Fiona.

"On ne sait toujours pas où le corps a été jeté" Charles Fribourg, avocat de Nicolas Chaffoulais





Nicolas Chafoulais se dit aussi "content" que Cécile Bourgeon "reste en prison". "Ce qu'elle a fait, c'est l'horreur absolue. Sa place, c'est en prison, pas dehors, a-t-il insisté. La page de ma fille, elle ne se tournera jamais. Bourgeon et Berkane ne sont plus dans l'équation, ça c'est une bonne chose. Pour tout le monde, pour toute la société, ils sont mieux là-bas (en prison, ndlr)."

"Il restera quand même une insatisfaction dans ce dossier, regrette toutefois Charles Fribourg. C'est qu'on ne sait toujours pas où le corps a été jeté. Cela reste une grande énigme." Après l'annonce du verdict, l'avocat de Cécile Bourgeon a annoncé son intention de former dès lundi un pourvoi en cassation. Ce qui ouvre donc la porte à un troisième procès et à une nouvelle épreuve pour le père de Fiona.