Affaire Dépakine : le médicament aurait fait 14.000 victimes, affirme un livre

publié le 06/04/2017 à 19:24

L'affaire a éclaté au cœur de l'été 2016. Et a connu plusieurs rebondissements. Le dernier en date ? La publication d'un livre, jeudi 6 avril. Dépakine, le scandale sanitaire a été écrit par Marine Martin, présidente de l'association de victimes de la Dépakine Apesac, lanceuse d'alerte dans cette affaire. Un ouvrage qui estime que 14.000 victimes ont été causées par la Dépakine. "Des chiffres extrêmement minorés", confie Marine Martin à RTL.fr.



En août 2016, Le Canard Enchaîné avait sorti une enquête sur ce médicament antiépileptique, contenant une molécule à la racine du scandale, le valproate de sodium. "Un tournant", explique la lanceuse d'alerte. "Ça n'arrête pas depuis". Le valproate de sodium, substance active également présente dans les médicaments destinés à soigner les troubles bipolaires, la Dépamide et la Dépakote. Commercialisée depuis 1967 par le laboratoire pharmaceutique Sanofi, la Dépakine - et par extension la Dépamide et la Dépakote - est responsable de malformations chez le fœtus, de troubles autistiques et de retards de développement chez l'enfant à naître, lorsque la mère a eu recours à ce traitement pendant la grossesse.

Si le livre avance le chiffre de 14.000 victimes, aucune étude officielle n'apporte de chiffres précis. "On attend une dernière analyse que nous avait promis le ministère de la Santé", explique Marine Martin. Même si le 15 novembre, les députés ont entériné la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes de la Dépakine. Dédommagements qui pèseront en partie sur le laboratoire Sanofi. Ce dernier s'était alors déclaré "prêt à répondre aux demandes d'expertises médicales qui seraient organisées dans le cadre de ce dispositif".