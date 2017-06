publié le 23/06/2017 à 22:07

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a affiché sa fermeté vendredi 23 juin à Calais, refusant toute réouverture de centre pour migrants qui risquerait de faire "appel d'air" dans la région, tout en promettant de présenter sous quinze jours un "plan" sur la demande d'asile. De son côté, Emmanuel Macron a appelé jeudi 22 juin "à la plus grande humanité" dans la gestion des migrants.



"Je pense qu'avant de faire preuve d'humanité, il faudrait d'abord faire preuve d'humilité car cela fait quinze ans que ça dure et que l'on sait que ça ne se réglera pas d'un coup de baguette magique", cingle Matthieu Croissandeau. Et de poursuivre : "On est dans une schizophrénie du pouvoir avec un président qui prône l'humanité et un ministre de l'Intérieur qui est, à l'heure actuelle, dans la rodomontade".

Pour Jean-Christophe Buisson, la loi de la République française doit être respectée : "J'en ai assez qu'on utilise le mot 'réfugié' n'importe comment. Quelqu'un qui est réfugié, c'est quelqu'un qui se réfugie en France parce qu'il fuit la guerre (...) Ce n'est pas quelqu'un qui veut aller en Angleterre. Or quand on va à Calais c'est qu'on veut aller en Angleterre".



Juan Pedro Quiñonero dénonce quant à lui une "hypocrisie". En effet, les migrants syriens sont dans les quartiers chics de la capitale tandis que le Français détournent le regard. "C'est extrêmement douloureux pour eux et pour nous", affirme correspondant à Paris du journal espagnol ABC.



On refait le monde avec :

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro magazine,

- Juan Pedro Quiñonero, correspondant à Paris du journal espagnol ABC,

- Matthieu Croissandeau, directeur de la rédaction de L'Obs.