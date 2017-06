publié le 23/06/2017 à 14:10

Le retour de plusieurs centaines de migrants dans la zone de l'ancienne "jungle" de Calais, démantelée il y a moins d'un an, créé une nouvelle polémique sur la méthode à adopter pour gérer cette situation. Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais, est en première ligne face à cette problématique. Il déclare avoir été "rassuré" par la prise de position de Gérard Collomb, qui a déclaré ne pas souhaiter l'installation d'un nouveau centre d'accueil.



"Nous avons toujours des inquiétudes sur la gestion des migrants", déclare-t-il, ajoutant qu'il est partisan d'une "tolérance zéro" pour tous les migrants qui ne peuvent pas prétendre légalement à rester sur le sol français. Il souhaite notamment "rendre délictuelle" la présence de migrants sans papiers sur notre territoire et systématiser la prise d'empreintes. L'objectif : mettre à l'abri les mineurs et les majeurs qui peuvent prétendre à une demande d'asile, et expulser les autres.

Répondant aux propos du Défenseur des droits Jacques Toubon sur RTL, il affirme être également respectueux "de la dignité des personnes humaines et des migrants" mais ne souhaite pas voir se rééditer la formation d'une "jungle" telle que celle qui a été démantelée en 2016. Il faut également selon lui renégocier les accords du Touquet et "mettre la Grande-Bretagne face à ses responsabilité". D'après Pierre-Henri Dumont, les autorités britanniques prétendent ne pas vouloir de migrants mais "font tout pour les attirer", notamment avec leur législation sur le travail.