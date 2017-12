Accident sur l'autoroute A6 : "J'ai essayé de faire des appels de phares"

publié le 28/12/2017 à 10:25

"C'est choquant". Axel, un chauffeur de poids lourd a croisé la voiture à contresens qui a percuté une voiture sur l'autoroute A6 mercredi 27 décembre qui a provoqué la mort de trois personnes. Un adolescent de 13 ans est toujours dans un état critique.



"La voiture est arrivé à pratiquement plus de 100km/h, on l'a évitée de justesse. Moi j'ai essayé de faire des appels de phares quand on a croisé la voiture mais rien du tout. La voiture n'a même pas freiné, j'ai regardé dans les rétros, elle a évité de justesse la voiture qui me doublait à coté de moi", raconte le conducteur, qui n'a pas vu l'accident.

La course de l'homme de 69 ans qui était à bord de la voiture à contresens s'est arrêtée nette par un choc frontal avec un monospace, au Nord de Mâcon. Bilan, une famille de la région Niçoise, un couple et trois enfants. Le papa et sa petite fille de 4 ans sont décédés. Le conducteur à l'origine de l'accident a également succombé à ses blessures.