INVITÉ RTL - Giuseppe Aviges, vice-président de l'Union nationale des lycéens, était l’invité de RTL Petit Matin jeudi 19 janvier.

> 62% des lycéens sont favorables à l'abaissement du droit de vote à 16 ans

Plusieurs candidats à la présidentielle, comme François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon, proposent d’abaisser le droit de vote à 16 ans. Parmi les associations politiques regroupant les jeunes, les Jeunes radicaux de gauche seraient pour, tandis que la Fédération indépendante et démocratique lycéenne serait contre. De son côté, l’Union nationale des lycéens a décidé de poser directement la question aux premiers concernés, les lycéens.



Pour cette consultation, 300 lycées ont été sondés en France, 57.356 lycéens ont répondu à la question "êtes-vous favorable à l'élargissement du droit de vote à 16 ans ?". Et la réponse a été positive pour une large majorité des sondés (62%). "Ça montre que les jeunes sont majoritaires à vouloir se faire entendre à travers les urnes", a réagi Giuseppe Aviges, le vice-président de l'Union nationale des lycéens.



"À 16 ans on a le droit de travailler, la scolarité n’est plus obligatoire, et on peut avoir une responsabilité pénale, je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait pas participer au scrutin démocratique de ce pays", poursuit-il. Selon le représentant de cette organisation lycéenne, les jeunes se sentiraient plus concernés par le débat politique depuis la montée en puissance du Front national, ou encore l’élection de Donald Trump.