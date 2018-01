À 24 ans, on est encore un ado selon une étude britannique

publié le 21/01/2018 à 03:37

L'adolescence pourrait se poursuivre jusqu'à… 24 ans. C'est la surprenante conclusion faite par des scientifiques britanniques et publiée dans la revue The Lancet and Adolescent Health, qui ajoute même que ce moment, souvent difficile à bien des égards, de la vie débuterait à 10 ans.



Ce sont les conditions de vie et la nutrition qui provoqueraient une puberté plus précoce ajoute l'étude repérée par Mashable. Pour appuyer son propos, l'étude met en avant une statistique frappante. Il y a un siècle et demi, les femmes avaient leurs menstruations quatre ans plus tard en moyenne qu'aujourd'hui.

L'étude pointe également des évolutions du cerveau bien après 20 ans, preuve à en croire ses auteurs, que les individus ne peuvent pas encore être considérés comme des adultes. Cette étude, si elle remet en cause le modèle admis depuis des décennies d'une adolescence de 14 à 19 ans, pourrait servir de base pour penser des politiques sociales, notamment en termes d'accompagnement des jeunes. L'âge moyen auquel les jeunes prennent leur indépendance est désormais de 25 ans.