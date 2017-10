Comment mieux comprendre nos ados ?

publié le 18/10/2017 à 07:00

L'adolescence peut être une période de transition plus ou moins mouvementée, autant pour les ados que pour les parents. Besoin d'indépendance, d'affirmation, de tester les limites : l'ado cherche à trouver sa place et ses repères en s'exprimant parfois avec agressivité, provocation ou encore passivité... Les parents quant à eux ont le sentiment de ne plus comprendre leur enfant et voient leur calme et leur patience mis à rude épreuve. Même si ces confrontations sont nécessaires à la construction de l'adolescent, elles peuvent toutefois se dérouler de manière un peu plus sereine. Alors, la crise est-elle inévitable ? Que se passe-t-il dans la tête de nos ados ? Comment réagir ?



Invitées

- Isabelle Filliozat : psychothérapeute, auteure de "On ne se comprend plus !", éditions J.C Lattès



- Béatrice Copper-Royer : psychologue, auteure de "Enfant anxieux, enfant peureux", éditions Albin Michel



