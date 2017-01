Programmes scolaires : pourquoi le prédicat fait-il polémique ?

Le prédicat a fait son entrée dans les programmes enseignés à l'école primaire et au collège. Une simplification de la grammaire qui fat polémique

Le prédicat, nouveau concept qui a fait son entrée dans les programmes enseignés à l'école primaire et au collège et désigne ce qui se rapporte au sujet. Une simplification qui fait polémique et qui est accusé par certains d'appauvrir la grammaire française. Il est déjà enseigné dans plusieurs pays francophones.



Pour Philippe Besson, cette notion ne le "choque absolument pas". Il estime que "c'est la chose la plus simple au monde". Pour l'écrivain, cette notion précède l'apprentissage du complément d'objet et "permet une compréhension plus facile et plus concrète de la grammaire".



"Les élèves de CM1 et CM2 sont devenus les cobayes des professeurs de linguistique de la Sorbonne or si le prédicat est une notion qui peut trouver son intérêt à l'université, c'est une folie de l'infliger à des élèves de cet âge" explique Guillaume Perrault qui se demande pourquoi changer les choses "juste pour le plaisir".



Olivier Mazerolle évoque un problème dans cette notion de prédicat car "qu'on le veuille ou non le langage de l'écriture, c'est ce qui permet de communiquer les uns avec les autres" et que ce concept "va contribuer a augmenter les fautes d'orthographe". Paolo Levi trouve quant à lui cela "affligeant et même paradoxal" et que cela est "sous-estimer la capacité de nos enfants".





On refait le monde avec:



- Olivier Mazerolle : présentateur du Grand jury

- Paolo Levi : correspondant à Paris de l'agence de presse italienne Ansa

- Philippe Besson : écrivain

- Guillaume Perrault : journaliste