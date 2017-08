publié le 15/08/2017 à 14:29

Il y a 100 jours tout juste, Emmanuel Macron était élu président de la République avec 66,1% des suffrages. Trois mois après, le chef de l'État est en difficulté dans les sondages puisque seuls 36% des Français se disent satisfaits de son action, selon un sondage Ifop. À la même époque en 2012, François Hollande réunissait encore 46% de satisfaits, Nicolas Sarkozy, quant à lui, était en 2007 à 66%. La lune de miel entre les Français et le Président semble plus courte que ce que l'on pouvait penser.



"Le premier mois d'Emmanuel Macron avait été une réussite, car c'était la reconquête de la présidentialité", estime Jean Garrigues, professeur à l'Université d'Orléans et à Sciences Po Paris. "Au fond, on était resté sur cette illusion de popularité qu'avait donnée l'élection, mais en fait ce que montre la chute brutale de popularité d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement qu'on revient à ce qui a été le socle de son élection, c'est à dire le noyau dur du macronisme, les 24/25% qui ont voté pour lui au premier tour", analyse Jean Garriges.

Il explique que parmi les déçus, on retrouve des électeurs qui ont souhaité faire barrage au Front national ou qui ont voulu signifier leur opposition aux partis traditionnels. "Il faudrait d'ailleurs interpréter cette chute de manière beaucoup plus modérée, que les succès initiaux. J'y vois peut-être plus de scepticisme ou d’attentisme que véritablement de déception", juge Jean Garriges.