publié le 08/01/2018 à 10:53

Le contre-gouvernement - autrement appelé "gouvernement fantôme" - est une vieille idée qui n'a jamais marché qu'en Angleterre. Sans doute parce que là-bas, on a une passion pour les fantômes. Je vous rappellerai qu'un Anglais sur huit est convaincu qu'il vit avec un esprit comme co-locataire.



Alors outre-Manche on s'accommode très bien d'un "shadow cabinet" qui vient hanter les couloirs du 10 Downing Street, en attendant de s'y installer vraiment à son tour. Tout cela sous le haut patronage de la Queen, qui veille à ce que tout fonctionne royalement entre pouvoir et contre-pouvoir.

Mais chez nous, les gouvernements fantômes le sont toujours restés. Allez zou, au placard ! On a même oublié tous ces esprits malins qui se sont risqués à monter dans ces trains fantômes partis pour nulle part.

La France étrangère à la "ghost culture"

Le RPR s'y était aventuré dans les années 2000 pour tenter de faire pièce à la dream team gouvernementale de Lionel Jospin. Mais ce cabinet fantôme est resté dans les limbes. Comme celui de Jean-Marc Ayrault, qui en fut fugacement président, avec pour vice-président Arnaud Montebourg. Cet attelage, constitué pour tenter de rassembler le PS face à Nicolas Sarkozy triomphant, ne pouvait que brinquebaler vers l'oubli. Même si on l'a retrouvé plus tard sous Hollande pour se disputer comme des chiffonniers.



Mais le Front national de Jean-Marie le Pen et le MoDem de François Bayrou ont tenté de monter leur contre-gouvernement. L'UDI aussi, avec des contre-ministres qui avouent lucidement qu'ils n'ont laissé aucun souvenir.



Pas plus que ces socialistes qui, après les 45% de François Mitterrand à la présidentielle de 1965, constituèrent un gouvernement fantôme sous son égide. Ce "shadow cabinet" fut dissout dans l'indifférence au bout de deux ans. Nous sommes étrangers en France à la "ghost culture" !

Les cannibales sont avertis

Pourquoi Les Républicains de Laurent Wauquiez veulent-ils récidiver ? Pour faire du vent médiatique. Pour tenter de ranimer les énergies de droite naufragées. Mais comment faire exister un contre-gouvernement de droite alors que le gouvernement Macron a piqué les idées de la droite sur l'économie, l'international ou la sécurité (et même sur l'immigration) ?



Sans doute Laurent Wauquiez aimerait-il faire monter de nouvelles figures. Mais tous ceux qui vont rester en dehors de ce contre-gouvernement n'auront de cesse de le déstabiliser. C'est aussi pour cette raison que toutes les expériences précédentes ont raté, y compris lorsque François Mitterrand les cornaquait. Il avait pourtant de l'autorité, et faisait "président" avant de le devenir.



Mais sans le ciment du pouvoir, les ambitions transforment les hommes politiques en cannibales qui se dévorent entre eux. Mais maintenant qu'ils sont avertis, ceux qui se risqueraient dans ce gouvernement fantôme ne manqueraient pas de tempérament. Car le vrai courage, c'est de traverser nu un village de cannibales.