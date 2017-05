publié le 05/05/2017 à 16:13

"Je l'ai eu au téléphone. Il est un peu écroulé de rire". Wallerand de Saint-Just, trésorier du Front national et de la campagne de Marine Le Pen a rapporté les propos de son ancien colistier aux municipales de 2014 sous l'étiquette du Rassemblement Bleu Marine, qui selon Mediapart est impliqué dans les tractations entre le groupe Lafarge et Daesh en Syrie.



Jean-Claude Veillard, directeur de la sûreté du groupe aurait supervisé le marchandage financier entre le cimentier et l'organisation islamique, dans le but de permettre à son entreprise de poursuivre son activité sur le territoire syrien. Le site d'investigation affirme, documents à l'appui, que cet homme avait "une parfaite connaissance des tractations qui ont eu cours, en 2013 et 2014, entre la multinationale et l'État islamique". "Jean-Claude Veillard a dû donner son avis sur les décisions prises", poursuit Mediapart.

Interrogé à ce sujet dans la webémission .pol, co-animée par Le Lab, le Huffington Post, L'internaute et le JDD, Wallerand de Saint-Just, a affirmé que pour l'intéressé, "c'est absolument n'importe quoi. Il me dit : 'J'ai fait mon travail et c'est tout'", rapporte le trésorier du FN. Mais il en profite également pour prendre la défense de son ancien colistier. "Rien de ce que publie Mediapart n'est absolument probant", juge-t-il.



Selon Wallerand de Saint-Just, "rien de ce qu'a fait monsieur Veillard ne peut-être critiquable", ajoutant que "ses activités professionnelles n'ont rien à voir avec son militantisme politique. Je ne vois pas en quoi cela pourrait entacher et monsieur Veillard, et le Front national", a-t-il poursuivi. Le président du groupe FN au sein de la région Île-de-France a terminé son propos en taclant Mediapart. "Je les connais bien, c'est une alouette de vérité pour un cheval de mensonges".