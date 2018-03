publié le 04/03/2018 à 14:50

Les voies sur berges vont-elles rester aux piétons ? C'est en tout cas ce que demandent plus de 10.000 personnes qui ont signé une pétition pour réclamer le maintien des voies sur berges piétonnes à Paris, annulées la semaine dernière par un tribunal administratif. Les signataires ont aussi appelé à manifester en mars pour soutenir cette mesure chère à la maire de la capitale Anne Hidalgo.





"Le sens de l'histoire, c'est de réduire la place de la voiture dans les villes. Et c'est ce que l'on voit partout dans les villes et en France. La part du parc qui ne pollue pas est très limitée. Ces problèmes de pollution c'est un enjeu majeur de santé public", explique Élisabeth Borne.

La ministre en charge des Transports a indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI que "ces transitions, c'est important de les expliquer et de les accompagner. C'est le sens de ce que fait le gouvernement (...) Je pense que remettre des voitures sur les voies sur berge, personne ne comprendrait autour de nous. Shanghai a reconquis les berges ses fleuves, Bordeaux aussi".

Mais d'après elle, "il faut le faire dans la concertation, en expliquant et proposant des alternatives. Manifestement, la décision d'Anne Hidalgo n'a pas été comprise. Il faut des explications, de la pédagogie et de l'accompagnement".