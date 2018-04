et AFP

publié le 21/04/2018 à 18:00

L'information était restée sous silence jusqu'à aujourd'hui. Gérald Darmanin, visé par une plainte pour abus de faiblesse a été entendu le 12 avril dernier par les enquêteurs du premier district de police judiciaire. Une enquête préliminaire avait été ouverte dans cette affaire le 13 février.



À ce moment-là, la plaignante s'était confiée à Mediapart. Habitante de Tourcoing, ville anciennement gérée par Gérald Darmanin (de 2014 à 2017), elle affirmait s'être "sentie obligée" d'avoir des relations sexuelles avec lui pour obtenir un logement et un emploi. Cette femme, qui se fait appeler "Sarah", racontait avoir sollicité, pour la première fois en septembre 2015, Gérald Darmanin, dans l'espoir notamment de changer de logement.

"Gérald Darmanin a abusé de moi mais il ne m'a pas forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. (...) Je me sentais obligée de le faire pour avoir un logement et un travail", expliquait-elle. Le 27 février, Gérald Darmanin avait répondu à cette accusation sur RTL : "Je n'ai jamais abusé ni légalement ni moralement de qui que ce soit et surtout pas d'une femme". Il avait ensuite porté plainte à l'encontre de "Sarah" le 2 mars dernier pour dénonciation calomnieuse.

Le ministre a également été au coeur d'une autre affaire, classée sans suite à la mi-février. Sophie Patterson-Spatz, accusait Gérald Darmanin de l'avoir violée en 2009 alors qu'elle sollicitait de l'aide dans une affaire judiciaire. Mais l'enquête n'avait "pas permis d'établir l'absence de consentement", selon le parquet de Paris.