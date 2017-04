publié le 16/04/2017 à 23:00

Jusque-là, François Hollande avait concentré ses déclarations au sujet de la présidentielle sur François Fillon mais surtout sur Marine Le Pen, à qui le président sortant veut faire barrage à tout prix. Depuis quelques jours, il cible désormais Jean-Luc Mélenchon, le seul candidat qui progresse sérieusement dans les intentions de vote.



À une semaine du premier tour, la charge contre son ancien adversaire à l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste est violente. Le chef de l'État estime, en effet, que le leader de la France insoumise "a des facilités qui quelquefois tombent dans le simplisme", évoquant notamment ses ambitions pour la France au plan international. "On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité dans les massacres chimiques en Syrie. On ne peut pas considérer que Poutine peut faire n'importe quoi. On ne peut pas sortir de l'OTAN sans que ça ait des conséquences, on ne peut pas mettre en cause ce qui a été la grande construction européenne et surtout quand on se réclame de François Mitterrand", a énuméré le chef de l'État au cours d'un entretien pour l'émission C Politique de France 5. En meeting à Toulouse le même jour, Jean-Luc Mélenchon s'est amusé à répondre aux attaques unanimes contre son projet international.

François Hollande, qui devrait voter pour Emmanuel Macron à en croire le journaliste Franz-Olivier Giesbert, a ajouté : "Jean-Luc Mélenchon ne représente pas la gauche que je considère comme celle qui permet de gouverner." Pas question pour autant pour le président de mettre sur le même plan Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. "C'est pas la même chose. Jean Marie Le Pen était le père de Marine le Pen, je me suis opposé à lui lorsqu'il était au deuxième tour, et je l'ai dit parce que c'était un candidat qui mettait en cause des valeurs de la République, ça n'a pas changé dans cette famille, et je continuerai de le faire, et continuerai de le dire".

