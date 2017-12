publié le 06/12/2017 à 13:17

La classe politique a rendu un hommage unanime ce mercredi 6 décembre au matin, quelques heures après l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. "Nous avons tous quelques chose de Johnny", a déclaré Emmanuel Macron en écho à la chanson Tennessee. Nicolas Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin (fan incontesté du chanteur), Marine Le Pen ou encore Manuel Valls... Ils ont tous tenu à le saluer.



"Une grande émotion et une infinie tristesse. Parce que nous savions qu'il était gravement malade mais nous aurions tellement aimé le retenir a commencé l'ancien chef de l'État. Il était généreux, il donnait tout pour son public et pour la musique qui lui était chère. Il a réussi à toucher toutes les générations. Il avait un immense talent mais il savait aussi partager".

Et François Hollande de continuer : "Il est un élément de notre patrimoine national. Nous aurons toujours sa voix à l'esprit, en mémoire. Si lui n'est plus là, ses chansons sont encore là. Et nous l'entendrons toujours."