VIDÉO - Macron rencontre une clermontoise "par hasard" et l'emmène en Tunisie

En visite la semaine dernière à Clermont-Ferrand, Emmanuel Macron a rencontré Maha Issaoui, une trentenaire originaire de Tunisie, chercheuse doctorante à l'institut Pascal. Comme le rapporte La Montagne, l'ambassadrice de "For Gilrs in Science" (une fondation de L'Oréal-Unesco ndlr), a raconté son histoire au président de la République.



C'est alors qu'Emmanuel Macron a proposé qu'elle l'accompagne lors de son déplacement en Tunisie, où il se trouve ce jeudi 1er février. "Et vous voulez venir ?", lui a demandé le chef de l'État. La réponse de Maha Issaoui ? "Avec plaisir". Un instant de leur échange a été posté sur le compte Twitter du président de la République. La légende précise que "le hasard fait bien les choses". L'échange filmé a été visionné "plus de 20.000 fois, en moins d'une heure", rapporte France 3.

Croisée dans les rues de Clermont-Ferrand, Maha intègre l'équipe le temps de ma visite d'État dans le pays où elle a grandi : la Tunisie. Le hasard fait bien les choses. pic.twitter.com/GnfLUzrOhP — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 janvier 2018

Selon le journal, elle a effectivement embarqué dans l'avion de la délégation présidentielle. La Montagne ajoute : "Ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre un homme politique d'envergure nationale. En avril 2011, en Tunisie, elle avait pu discuter avec Alain Juppé, alors ministre des Affaires étrangères".

Officiellement, je fais partie de la Délégation présidentielle française en Tunisie #coopérationFrancoTunisienne pic.twitter.com/PmwKdnhodc — Issaoui Maha (@maha_issaoui) 31 janvier 2018