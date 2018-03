publié le 27/10/2016 à 22:15

Il est le troisième homme derrière Alain Juppé et Nicolas Sarkozy dans les sondages. François Fillon était l'invité de L'Émission Politique, ce jeudi 27 octobre sur France 2. Le candidat à la primaire de la droite et du centre a répondu aux questions de Léa Salamé et David Pujadas sur son programme. Face aux Français, il s'est entretenu avec Elie Domota, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs guadeloupéens (UGTG).



À la fin du mois d'août, le candidat à la primaire Les Républicains a tenu un discours dans son fief de Sablé-sur-Sarthe qui a fait polémique. Il y expliquait que "La France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du nord (...) Non la France n'a pas inventé l'esclavage".

Très rapidement, le dialogue devient impossible entre l'ancien Premier ministre et le secrétaire général de l'UGTG. "L'échange est assez inaudible", comme le note FranceInfo. Elie Domota accuse François Fillon d'avoir tenu des propos racistes et de "faire l'apologie de crime contre l'humanité", mais pas question pour le candidat de se laisser faire. Il ne reconnaît aucune "maladresse" et assume son "refus de la repentance".

Elie Domota et François Fillon s'affrontent sur la question de la colonisation #LEmissionPolitique pic.twitter.com/dvRJdHskTw — franceinfo plus (@franceinfoplus) 27 octobre 2016