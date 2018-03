Juppé, Fillon, Sarkozy : un "boys band des années 90", selon Le Maire

publié le 27/10/2016 à 17:24

Bruno Le Maire veut se poser comme le renouveau de la politique française et notamment à droite, où il est candidat à la primaire pour la présidentielle de 2017. Le député de l'Eure a appelé au rassemblement avec le centre mais a bien pris soin d'épingler le comportement de François Bayrou, coupable selon lui d'avoir favorisé la victoire de François Hollande en 2012 après avoir appelé à voter pour le candidat socialiste au second tour de la Présidentielle. Bruno Le Maire veut donc en finir avec "les vieux meubles de la vieille maison" et renvoie dos à dos ses adversaires de la primaire.



"Quand on entend les chicayas (plaintes, ndlr) entre François Bayrou, François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé…" a-t-il fustigé. "Je rappelle qu’ils étaient tous les quatre dans le même gouvernement d'Edouard Balladur en 1993", a rappelé l'ancien ministre de l'Agriculture de François Fillon et Nicolas Sarkozy. Très offensif envers la vielle garde de la politique de son bord, il a égratigné ce qu'il considère comme un manque de fraîcheur. "Les quatre, ça me fait un peu penser à un boys band politique des années 1990 un peu sur le retour, qui reviennent avec leurs rancunes, avec leurs rivalités, avec leurs excommunications, avec leurs critiques, avec leur arrangements entre amis, a lancé Bruno Le Maire. Ce n’est pas ma conception de la politique et surtout je pense que les Français en ont assez de voir toujours les mêmes groupes revenir sur le devant de la scène alors qu’ils ont envie de passer à autre chose"