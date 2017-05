publié le 07/05/2017 à 22:58

Une fois n'est pas coutume, Laurent Gerra n'imite personne. Quelques instants avant l'annonce du résultat de la présidentielle, l'humoriste s'est exprimé au micro de Marc-Olivier Fogiel et a donné son point de vue sur la campagne. "On avait du mal à suivre, parfois, mais c'était passionnant, assez étrange aussi", confie-t-il.



Selon l'imitateur, "tout changeait rapidement" dans cette campagne très médiatisée. "Même la radio est désormais filmée - on peut donc capter beaucoup plus de choses", estime-t-il.

Laurent Gerra explique également son choix des traits de caractère qu'il utilise dans ses imitations. "Emmanuel Macron, nous l'avions fait comme quelqu'un qui dépendait de son épouse, un peu comme un enfant, un poupon", explique-t-il. Marine Le Pen, au contraire, était dépeinte comme "quelqu'un de très dur, de très sectaire, qui disait toujours 'Non, Madame'''.



Laurent Gerra explique que ces personnalités ont ensuite évolué à mesure qu'il les imaginait en campagne. "Mais notre rôle à nous n'est pas d'apporter une analyse, mais de s'amuser avec tout ce qu'on avait", précise-t-il.