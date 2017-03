publié le 25/03/2017 à 06:22

Mais pourquoi François Fillon regardait-il autant ses pieds - ou son pupitre - lundi 20 mars lors du débat organisé par TF1 entre les cinq principaux candidats ? Le candidat Les Républicains, dont la campagne est parasitée par les affaires, aurait était conseillé par des proches via des SMS durant le débat qui l'opposait à Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Invité de L'Émission politique sur France 2 jeudi 23 mars, le candidat Les Républicains a démenti avoir communiqué avec sa conseillère en communication, Anne Méaux, pendant l'émission de TF1.



"Encore une calomnie supplémentaire", a rétorqué François Fillon lorsque le journaliste David Pujadas a fait allusion à son usage du téléphone lors du débat organisé trois jours plus tôt. "Je ne l'ai pas sur moi et je vous assure que je ne reçois jamais de SMS pendant les émissions", a-t-il affirmé. Mais les images parlent d'elles-mêmes : plusieurs séquences du Grand Débat, isolés par nos confrères de Buzzfeed France politique, montrent le candidat François Fillon se pencher à de nombreuses reprises sur son téléphone portable. Difficile de savoir si une communication était réellement établie entre sa conseillère et lui, mais une chose est sûre, François Fillon jetait bien des regards réguliers à son cellulaire.

François Fillon dément avoir utilisé son téléphone pendant le débat. Hum hum. pic.twitter.com/UxsbmxKr4D — BuzzFeed Politique (@BuzzFeedFRpol) 24 mars 2017