VIDÉO - Édouard Philippe fait un lapsus devant le rugby français et pouffe de rire

publié le 11/03/2018 à 18:20

Édouard Philippe n'a pas pu contenir son fou-rire lors de son allocution à l'occasion de la création du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby 2023. En cause, un lapsus fâcheux du Premier ministre lors de son discours. "Parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer...", a-t-il déclaré, avant de se reprendre immédiatement et d'assurer : "il faut que la France continue à susciter des grands champions dans tous les domaines."



"Sucer" des grands champions au lieu de "susciter" - il n'en fallait pas moins pour provoquer l'hilarité dans l'assemblée. S'il s'est corrigé, le Premier ministre a dû à nouveau s'interrompre rapidement, peinant manifestement à garder son sérieux. L'ancien maire du Havre s'est permis un trait d'humour. "On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé, je ne peux pas le croire", a-t-il déclaré en riant.

De longues secondes de gêne où Édouard Philippe ne parvient pas à reprendre son discours et est pris d'un fou-rire incontrôlé. "Voilà, voilà", lance le Premier ministre pour tenter de se donner une contenance. "Il va falloir que je redevienne sérieux, on ne traduira pas cette remarque en anglais, on la gardera en français !", a conclu en plaisantant le Premier ministre avant de reprendre son allocution.

Le lapsus n'est pas une première pour Édouard Philippe. Lors de la première session des questions à l'Assemblée nationale en juillet 2017, après les élections législatives, le chef du gouvernement s'était présenté comme "président" devant les députés, avant de se reprendre. Un lapsus qui avait beaucoup amusé les députés qui y avaient vu une ambition non avouée.

L'ÉNORME lapsus du Premier ministre Edouard Philippe pour le lancement de la coupe du monde de rugby 2023 pic.twitter.com/wa9s4y8CWS — CNEWS (@CNEWS) 10 mars 2018