publié le 28/02/2018 à 06:00

SNCF, fonctionnaires, retraites, asile... L'exécutif enclenche une série de réformes explosives en ce début d'année. Faut-il y voir un lien avec la chute de popularité du président de la République ? Le chef de l'État dévisse en effet dans les sondages pour le deuxième mois consécutif, selon le baromètre politique BVA-Orange pour RTL et La Tribune publié ce mercredi 28 février.



En février, le locataire de l'Élysée perd ainsi quatre points et dispose de 43% d'opinions favorables. Le président de la République se rapproche de son plus mauvais score atteint en octobre 2017 (42%). Paradoxalement, Édouard Philippe résiste mieux avec 47% (+2) de bonnes opinions. Le Premier ministre semble bénéficier dans une certaine mesure de son positionnement "d’homme de la mise en œuvre des réformes". Certains évoquant même le fait qu’il "assume son rôle de bouclier".

Sentiment de trop plein de réformes

Si Emmanuel Macron conserve une majorité de bonnes opinions auprès des personnes âgées de 65 ans et plus (51%, -1 point), les 35-49 ans sont beaucoup plus sévères avec le Président de la République (32%, -6 points depuis janvier et -16 points depuis décembre). Le chef de l'État a également perdu 11 points depuis le mois de décembre chez les salariés du public (32%).

La question du pouvoir d'achat est centrale dans la nombreuse liste des reproches. L'image de président des riches colle toujours à la peau d'Emmanuel Macron, dont l'attitude est parfois qualifiée d'arrogante et brutale. Le choix de recourir aux ordonnances pour reformer la SNCF déplaît par exemple à une partie des Français. Certains font par ailleurs part d’un sentiment de trop-plein de réformes, qui peut générer une certaine angoisse.

Hulot impacté par les révélations

Si Nicolas Hulot reste la personnalité politique préférée des Français, sa cote d’influence enregistre une baisse de 3 points (36%). Le ministre de la Transition écologique voit notamment sa cote d’influence reculer chez les femmes (36%, -6), ce qui n’est sans doute pas sans lien avec les révélations concernant des accusations de violence sexuelle émises à son encontre.



Laurent Wauquiez perd également 3 points, mais reste très populaire dans son camp. Malgré ses propos polémiques tenus à Lyon, 69% des républicains lui font confiance pour les années à venir. Enfin, à quelques jours du congrès du Front national, Marion Maréchal Le Pen est toujours plus populaire que sa tante chez les sympathisants frontistes. À noter que la plus forte percée est pour Nicolas Dupont-Aignan qui gagne 19 points. Marine Le Pen a donc du souci a se faire.

