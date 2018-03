publié le 30/08/2016 à 16:55

Le débat sur le burkini devient de plus tendu à gauche alors que les propos de Manuel Valls font grimacer de nombreux ténors, y compris ses ministres. Mais c’est Benoît Hamon qui s’est montré le plus dur avec le Premier ministre. "Manuel Valls a beaucoup contribué cet été, une fois de plus, à diviser le pays notamment sur la question de l'islam", a lancé l’ancien ministre de l’Économie sociale et solidaire et de l'Éducation mardi 30 août sur France 2. La sortie du chef du gouvernement sur la poitrine dénudée de Marianne ? Une "diversion un peu ridicule" pour le candidat déclaré à la primaire socialiste.



Mais Benoît Hamon ne s’arrête pas là et compare même le Premier ministre aux personnalités d’opposition les plus décriées par la gauche sur les questions identitaires et confessionnelles "comme Christian Estrosi, comme Nicolas Sarkozy, comme l'armada des Le Pen". Les attaques de candidat Hamon sont d’autant plus surprenantes qu’elles sont sensiblement plus virulentes que les attaques des contempteurs habituels de Manuel Valls.

Quand Jean-Luc Mélenchon s’en prenait aux "hypocrites de la laïcité", l'ancienne ministre écologiste Cécile Duflot - l'une des ennemis les plus acharnées de Manuel Valls - avait simplement moqué la sortie du Premier ministre sur Marianne : "Quand on sait que la représentation la plus républicaine de Marianne porte le bonnet phrygien c'est quand même assez cocasse et par ailleurs, cette idée que la femme ne serait pas voilée parce que libre, le sein nu parce que nourricière, là aussi ça donne quand même une petite image de l'idée que certains de ces messieurs de la politique ont des femmes".