publié le 20/04/2018 à 07:30

C'est un texte qui risque de faire pas mal de bruit. D'abord parce qu'à ce jour, 300 personnalités s'apprêtent à la signer. Des politiques de tout bord, de droite comme de gauche (Manuel Valls, Anne Hidalgo, Jean-Pierre Raffarin...), mais aussi des philosophes, des journalistes et des artistes (Charles Aznavour, Françoise Hardy...). Bref, des personnes issues de milieux très différents.



Surtout, cette tribune s'illustre par son ton très cash. Elle accompagne la sortie d'un livre chez Albin Michel sur l'affaire Sarah Halimi, cette retraité de confession juive battue à mort et défenestrée il y a un an à Paris. Les signataires de ce texte ne mâchent pas leurs mots.

J'ai pu m'entretenir avec certains des signataires. Ils espèrent bien faire évoluer les consciences. L'antisémitisme n'est pas un "problème juif, écrivent-ils, c'est celui de tous les Français". Très clairement, dans ce texte, sont désignés les responsables de cette nouvelle haine : en premier lieu les musulmans intégristes, mais aussi cette gauche radicale qui leur trouve parfois des excuses.

Les termes utilisés vont très loin. Les signataires dénoncent une "épuration ethnique" à l’encontre des juifs, obligés de déménager de certaines cités.



Ils rappellent aussi que des versets du Coran incitent toujours au meurtre des juifs. C'est pour cette raison qu’ils réclament que cette lutte contre l'antisémitisme devienne une grande cause nationale.



La tribune, qui est en train d’être finalisée, doit être publiée dimanche 22 avril dans le journal Le Parisien.