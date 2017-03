Législatives au Pays-Bas : vers un recul des partis populistes en Europe ?

publié le 16/03/2017 à 21:05

Les Pays-Bas se sont réveillés soulagés ce jeudi 16 mars, après la défaite aux élections législatives du leader du parti populiste néerlandais Geert Widers. Le parti libéral du Premier ministre sortant, Mark Rutte, a remporté 33 sièges, contre 20 pour son adversaire. Ces élections ont rassemblé près de 80 % de participation. Quelle leçon tirer de ce résultat, présenté comme un test pour la présidentielle française ? Peut-on transposer la défaite du parti populiste de Geert Wilders avec un possible recul du Front national ?



"Le point qui me semble important, c'est l'effondrement de la gauche traditionnelle", estime Didier Pourquery. "Le symbole et la leçon la plus intéressante de cette affaire, c'est que l'extrême droite gagne cinq sièges […] On s'aperçoit que le vote majoritaire a refusé ce que proposait l'extrême droite : la sortie de l'Europe, la sortie de l'euro", ajoute Christian Menanteau.

On refait le monde avec :

Elisabeth Levy, rédactrice-en-chef de Causeur

Alexandre Malafaye, fondateur du Think Tank "Synopia"

Didier Pourquery, directeur de la rédaction du site The Conversation France

Christian Menanteau, chroniqueur à RTL