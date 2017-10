publié le 25/10/2017 à 22:30

Florian Bachelier, député d'Ille-et-Vilaine, travaille actuellement avec les deux autres questeurs, Laurianne Rossi (LREM) et Thierry Solère (LR), à réduire les dépenses de l'Assemblée. Un dossier qui supprimerait les avantages en nature dont bénéficient les anciens présidents de l'Assemblée Nationale.



Ces avantages concernent le droit pendant dix ans d'avoir une voiture avec chauffeur, un bureau au Palais Bourbon, et un secrétariat. Selon les informations du Parisien, les trois questeurs, chargés de la gestion de l'Assemblée, devraient proposer la suppression de ces avantages au bureau de l'Assemblée nationale le 2 novembre prochain.

Le budget de l'institution, gelé sous la précédente législature alors que Claude Bartolone (PS) en était président, s'élève à quelque 500 millions d'euros annuels, montant qui pourrait être économisé. Mais pour que cette décision soit validée, elle doit d'abord être avalisée par l’ensemble du bureau de l’Assemblée, le président, les six vice-présidents et les onze secrétaires.

"Mettre de l'ordre dans cette grande maison"

"Cette mesure participe de la volonté affichée par le président de l’Assemblée, François de Rugy, de mettre de l’ordre dans cette grande maison et d’en moraliser les us et coutumes. Cela peut créer des tensions notamment de la part des anciens députés. Mais la 'normalisation' de la situation des anciens présidents fait plutôt l’unanimité", explique un député au Parisien.



Depuis la loi sur la moralisation votée en juillet dernier et les modifications apportées au règlement de l’Assemblée nationale, les députés ont ainsi vu leur train de vie – professionnel et personnel – sérieusement réduit.