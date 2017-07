publié le 17/07/2017 à 08:44

L'exonération de la taxe d'habitation pour près de 80% des ménages était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Un choix que François Baroin réfute. Quelques heures avant l'ouverture de la Conférence nationale des territoires qui se déroulera au Sénat, ce lundi 17 juillet, le maire de Troyes était l'invité de RTL.



Emmanuel Macron "sait notre hostilité à la suppression de cette taxe", assure François Baroin qui a rencontré le président de la République la semaine dernière. Une hostilité qui tient à plusieurs raisons. D'abord à la Constitution. "Le principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales est normalement garanti", explique-t-il, et ensuite à des raisons budgétaires. "Je ne fais pas confiance au gouvernement, en l'état, dans sa capacité à rembourser la suppression d'un impôt."

Une crainte pour l'indépendance des collectivités territoriales

Récoltée par les collectivités locales, la taxe d'habitation est néanmoins "injuste" pour François Baroin, qui ne comprend pas pourquoi cette injustice serait encore de rigueur pour 20% de la population, même la population la plus riche. "Le principe de justice et d'injustice, il est pour tout le monde", défend le sénateur de l'Aube qui compte se mettre en retrait de la politique nationale. "Ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de justice, d'équité. Pas une question de pouvoir d'achat".

"Je n'ai pas augmenté les impôts depuis 18 ans", explique François Baroin. Élu maire de Troyes en 1995, il craint que l'autonomie des exécutifs locaux soit menacée par la disparition de la taxe d'habitation pour de nombreux ménages. "80% de la dette vient de l'État et 10% des collectivités locales", soutient le parlementaire. "La seule amélioration (budgétaire, ndlr), elle vient des collectivités territoriales".