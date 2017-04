Le journal de 7h : L'Amérique frappe la Syrie

publié le 07/04/2017 à 07:59

Il s'agit de la première opération militaire des États-Unis en Syrie. Donald Trump n'a pas attendu la fin des discussions pour intervenir en Syrie après l'attaque chimique. Accusant le régime syrien d'être à l'origine de cette attaque, la base aérienne syrienne a été frappée par des missiles de croisières américains dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril. 59 missiles ont été tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross et visaient la base de al-Chaayrate, dans la province de Homs.



Selon les services de renseignement américains, c'est de cette base que sont partis les avions qui ont mené l'attaque chimique survenue le mardi 4 avril contre la localité de Khan Cheikhoun faisant plus de 80 morts. Le Pentagone a annoncé que la Russie avait été prévenue du lancement de cette frappe avant qu'elle ne soit lancée. La télévision d'État syrienne a elle, qualifié cette opération d'"agression". L'Observatoire syrien des Droits de l'Homme a rapporté que quatre soldats avaient été tués dans cette frappe.

À écouter également dans ce journal

- Fessenheim : La fermeture de la centrale ne se fera pas avant la fin du quinquennat de François Hollande. La demande d'abrogation de l'autorisation d'exploiter Fessenheim ne sera pas prise immédiatement et EDF a donc obtenu un nouveau délai pour la fermeture de la centrale.

- Saint-Nazaire : STX n'est pas nationalisé par le groupe italien. La société Fincantieri sera actionnaire minoritaire des chantiers navals STX France.



- François Fillon : Le candidat Les Républicains a été enfariné lors de son arrivée à son meeting de Strasbourg. François Fillon a été attaqué par un jeune homme portant un tee-shirt "les jeunes avec Fillon" et a hurlé "lobbysite avant de déverser la farine.



- "Cabinet noir" : Le parquet national financier n'ouvrira pas d'enquête à la demande d'élus Républicains qui avait saisis le parquet pour des soupçons d'un "cabinet noir" instrumentalisant la justice.



- Dax : Des rumeurs font état de comportement ambiguë de l'évêque de Dax envers des enfants. Mgr Hervé Gaschignard a été contraint de démissionner en raison d'attitudes pastorales inappropriées" envers des jeunes.



- Coupe Davis : Coup d'envoi du quart de finale entre la France et la Grande-Bretagne qui va opposer Lucas Pouille à Kyle Edmund à Rouen.