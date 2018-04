publié le 01/04/2018 à 14:34

"Peut-être faut-il accepter un petit moment d'impopularité parce que c'est difficile de transformer le pays", explique Gérald Darmanin. Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 1er avril, le ministre de l'Action et des Comptes publics explique qu'il faut continuer à "faire de la concertation", ce "qui est important, c'est pourquoi on le fait".



Gérald Darmanin ajoute qu'il "n'y aucun projet, ni ouvert, ni caché de privatisation de la SNCF. En revanche, il y a un projet de sauver l'entreprise. Si on n'aide pas les cheminots à être dans la concurrence, ils vont disparaître".

Les cheminots entament lundi 2 avril, au soir, une grève par épisodes de deux jours sur cinq, initiée par la CGT, l'Unsa et la CFDT, jusqu'au 28 juin. "La détermination du gouvernement est dans l'écoute, pas idéologique et totale (...) Il n'y a pas de pagaille. Personnellement, je regrette qu'un certain nombres de cheminots acceptent l'idée de faire la grève, le soir du lundi de Pâques. Je trouve que ce n'était pas nécessaire. On a l'impression que les gens qui rentrent du week-end de Pâques vont être embêtés. Ce n'est pas défendre le service public que de le faire", a jugé le ministre des Comptes publics.

La direction de la SNCF a proposé à des cadres une prime pour les inciter à conduire des trains pendant la grève. "Le service minimum est assuré (...) Je trouve que Monsieur Pepy est en responsabilité. Il prend les mesures qui lui apparaissent normales pour pouvoir assurer le service minimum".