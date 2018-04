publié le 01/04/2018 à 13:27

Une main tendue vers les syndicats ? Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 1er avril, Gérald Darmanin a laissé entendre que le dialogue était ouvert avec la SNCF. Dans un climat de grogne, entre manifestations et grèves qui s’annoncent très suivies, le ministre de l’Action et des Comptes publics promet que l’objectif du gouvernement est de "continuer à faire de la concertation". Notamment concernant les cheminots, qui se mobilisent pour lutter contre la disparition de leur statut.



"Nous ne sommes pas des idéologues, on fera une ouverture à la concurrence progressive", a-t-il d’abord assuré, avant de poursuivre : "Nous faisons une concertation sur le statut de l’entreprise SNCF, ce sera peut-être la semaine prochaine. Et puis, il y aura le moment sur le statut (des cheminots, ndlr). Il faut toujours continuer à discuter. Quel serait un gouvernement qui ne discuterait pas ?"

Si la réforme de la SNCF prévoit la disparition du statut de cheminot : quelle négociation pourrait être envisagée ? "Par exemple, la date à partir de laquelle le flux entrant ne sera plus en statut, indique-t-il. "Ce qui est important c’est pourquoi on le fait."