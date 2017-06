publié le 10/06/2017 à 12:45

"Oradour n'est pas seulement un drame de la guerre, une épouvantable tragédie. Oradour est un scandale absolu". Emmanuel Macron a présidé, jeudi 10 juin, les commémorations du 73e anniversaire du massacre nazi perpétré le 10 juin 1944 à Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne). 642 villageois avaient été tués par la division SS Das Reich qui rejoignait le front de Normandie dans une marche sanglante.



Le président de la République a prononcé un discours s'adressant tout particulièrement aux "jeunes générations", pour qu'elles se souviennent de la barbarie hitlérienne et à en tirer des enseignements pour le présent.

Accueilli par de nombreux enfants venus du nouveau village d'Oradour-sur-Glane et de toute la France, le chef de l'État s'est ensuite rendu dans l'ancienne église de la commune. C'est dans ce lieu que 450 femmes et enfants avaient été enfermés et brûlés vifs pendant que les hommes furent abattus dans des granges. À la fin du massacre, le village avait été entièrement incendié.

Aux enfants présents aujourd'hui : j’ai voulu que vous deveniez, vous aussi, des témoins. C’est ainsi que se perpétue le fil de l’Histoire. pic.twitter.com/rnzupfO0yC — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 juin 2017

Il a ensuite rejoint l'ancienne église d'Oradour où plus de 450 femmes et enfants avaient été enfermés et brûlés vifs, les hommes, répartis en six groupes, étant abattus dans des granges avant que le village ne soit entièrement incendié. Dans cette église à ciel ouvert, Emmanuel Macron a retrouvé Robert Hébras. Cet homme de 91 ans, dernier rescapé du massacre, avait été laissé pour mort après avoir été mitraillé. C'est en sa compagnie que le chef des armées a parcouru pendant près d'une heure les rues du village martyr, laissé en l'état depuis sa destruction.



Emmanuel Macron s'était déjà rendu fin avril à Oradour-sur-Glane, en pleine campagne électorale, promettant à Robert Hébras d'y revenir pour présider cette cérémonie s'il était élu.