Soupçons de "comptabilité clandestine" à l'UMP : Larcher dit "tout ignorer"

publié le 12/03/2017 à 15:30

Il "n'a jamais demandé quoi que ce soit". Gérard Larcher, président du Sénat, l'assure : il n'était pas au courant des soupçons du juge René Cros autour d'un "système de financement occulte" qu'aurait monté l'UMP, Union pour un Mouvement populaire - devenue aujourd'hui Les Républicains - entre 2002 et 2014. Le Journal du Dimanche traite ce 12 mars d'une nouvelle affaire qui suppose la création de nouveaux emplois fictifs sur la période donnée. D'après l'hebdomadaire, des sénateurs du groupe UMP auraient eu recours à un "système occulte" visant à leur permettre de récupérer une partie des salaires versés à des assistants parlementaires consacrés, en réalité, à des tâches pour le groupe UMP au Sénat.



Selon les informations du JDD, le juge René Cros a interrogé vendredi 10 mars François Thual, ancien secrétaire général de l'URS, Union républicaine du Sénat, et déjà mis en examen par le passé. Dans un procès verbal datant de 2011, ce dernier a confirmé qu'il avait effectivement sorti des espèces afin d'"aider certains sénateurs dans le but de faire reconduire la majorité sénatoriale" sur fond de réélection de Gérard Larcher à la tête du Sénat. L'enquête du juge Cros l'a finalement conduit à découvrir "une comptabilité clandestine au sein du groupe UMP" suite à une perquisition menée au Palais du Luxembourg. Des tableaux comptables qu'a pu se procurer le JDD étayent les soupçons, mais Gérard Larcher insiste : il "ignore tout" des présumées malversations de son groupe.